В Мордовии выступит Ансамбль песни и танца Татарстана

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Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Государственный ансамбль песни и танца Татарстана приедет в Саранск благодаря федеральному гастрольному туру «Мы – Россия», который организован при поддержке Министерства культуры РФ.
13 апреля на сцене РДК коллектив презентует новую театрализованную программу «Народное наследие» на основе национального песенно-танцевальном фольклора татар в современных аранжировках.
Казанский коллектив признан музыкальной «визитной карточкой» Республики Татарстан. Впервые артисты выступили в нашей республике на праздновании всероссийского Сабантуя в 2022 году.
В столице Мордовии татарское «Народное наследие» ансамбль песни и танца покажет 13 апреля в 18.00.
Купить билеты можно здесь: https://saransk.kassir.ru/koncert/narodnoe-nasledie
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