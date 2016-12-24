В Мордовии выступит Ансамбль песни и танца Татарстана

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана приедет в Саранск благодаря федеральному гастрольному туру «Мы – Россия», который организован при поддержке Министерства культуры РФ.

13 апреля на сцене РДК коллектив презентует новую театрализованную программу «Народное наследие» на основе национального песенно-танцевальном фольклора татар в современных аранжировках.

Казанский коллектив признан музыкальной «визитной карточкой» Республики Татарстан. Впервые артисты выступили в нашей республике на праздновании всероссийского Сабантуя в 2022 году.

В столице Мордовии татарское «Народное наследие» ансамбль песни и танца покажет 13 апреля в 18.00.

Купить билеты можно здесь: https://saransk.kassir.ru/koncert/narodnoe-nasledie