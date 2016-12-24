В Национальной библиотеке Мордовии начала действовать выставка «Преданья русского семейства»

Это первый партнерский проект старейшего пушкинского музея России и крупнейшей библиотеки республики, который посвящен юбилею великого русского поэта. Здесь представлены цифровые копии произведений живописи и графики, а также редкие фотографии. На выставке вы сможете познакомиться с историей двух знаменитых родов - Пушкиных и Ганнибалов.

Выставка «Преданья русского семейства» представляет прижизненные портреты Александра Сергеевича Пушкина и его жены, портреты прадеда и прабабушки, двоюродного деда и родителей поэта. Среди уникальных экспонатов имеется рисунок, изображающий четверых детей гения русской словесности – Марии, Александра, Григория и Натальи.

Повзрослевшие дети поэта изображены на живописных полотнах и на фотографиях. Портретную галерею представителей семьи Пушкина дополняют фотографии вдовы поэта, его внуков и правнуков.



Как отмечают в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ, выставку будет интересно посетить не только взрослым, но и юным посетителям. Партнерский проект позволяет еще раз прикоснуться к биографии великого поэта, чей 225-летний юбилей Россия отмечает в 2024 году.