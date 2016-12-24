В Саранске пройдет гала-концерт Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Играй, гармонь!»

В ближайшую субботу, 6 апреля, в 13.00 в Республиканском Дворце культуры состоится гала-концерт Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Играй, гармонь!»

В 2024 году фестиваль-конкурс посвящен Году семьи в Российской Федерации и Году трудовых династий в Республике Мордовия.

В этот день на главной сцене республики прозвучат знакомые всем наигрыши в виртуозном исполнении гармонистов, задорные частушки, любимые всеми песни.



Приобрести билеты можно онлайн https://vk.cc/cvcEEf или в кассе РДК