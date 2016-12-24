В музее им. С.Д. Эрьзи откроется персональная выставка Людмилы Нарбековой

10 апреля в главном здании музея им. С.Д. Эрьзи откроется персональная выставка Людмилы Нарбековой «Ситцевая Русь», приуроченная к юбилею автора.

В экспозиции будет представлено более 50 произведений живописи и графики (акварели, эскизы костюмов), выполненные в 1990-2020-е годы. В рамках торжественного открытия также пройдет дефиле коллекции модной одежды, созданной под руководством Людмилы Нарбековой.

Как отмечают искусствоведы, в творчестве автора сплетаются интерес к этнической архаике разных народов и православная одухотворенность, стремление сопоставить незыблемость духа и динамику современности. Источниками вдохновения для художника являются символика и образный язык декоративно-прикладного искусства мордвы, русских, татар.

На выставке будут демонстрироваться фрагменты художественного анимационного фильма «Река времени», созданного на основе произведений Людмилы Нарбековой в рамках проекта «СОЮЗ ЭРЬЗЯ ФИЛЬМ. Межнациональное согласие». Этот проект состоялся благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.