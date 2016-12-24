В Саранске благоустроят новые территории

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Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
В столице Мордовии в этом году преобразятся два общественных пространства - площадь возле ФОКа по ул. Гожувская и сквер у Администрации Октябрьского района Саранска.
Территории эти выбрали сами горожане при голосовании за объекты для благоустройства, мнение местных жителей учитывалось и при составлении дизайн–проектов.
Планами предусматривается обустройство сети пешеходных дорожек, установка современной детской площадки, организация места отдыха для детей и взрослых, а также озеленение пространства.
Благоустройство проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По инициативе Президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года.
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