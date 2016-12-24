В Саранске благоустроят новые территории

В столице Мордовии в этом году преобразятся два общественных пространства - площадь возле ФОКа по ул. Гожувская и сквер у Администрации Октябрьского района Саранска.

Территории эти выбрали сами горожане при голосовании за объекты для благоустройства, мнение местных жителей учитывалось и при составлении дизайн–проектов.

Планами предусматривается обустройство сети пешеходных дорожек, установка современной детской площадки, организация места отдыха для детей и взрослых, а также озеленение пространства.

Благоустройство проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По инициативе Президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года.