Бывший начальник ГИБДД по Зубово-Полянскому району получил за взятки 10 лет колонии строго режима

В Мордовии суд вынес суровый приговор по уголовному делу бывшего начальника ГИБДД по Зубово-Полянскому району 60-летнего Александра Дурнова. Ему инкриминировали получение взяток от водителей с помощью «хитрого алкотестера». Компанию на скамье подсудимых Дурнову составил бывший старший инспектор того же подразделения ГИБДД.

По данным следствия, начальник районной Госавтоинспекции совместно с подчиненным (получается, группой лиц по предварительному сговору) в апреле-июне 2019 года трижды получили взятки от проезжающих по федеральной трассе водителей. Деньги у автомобилистов брались под предлогом выявления у них алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД останавливали на дороге водителей и приглашали их «дунуть в трубочку» для проверки на трезвость. Причем все эти процедуры проводились в салоне патрульного автомобиля и с применением «левого» алкотестера. «Подкрученный» приборчик показывал наличие алкогольных паров и позволял говорить о нетрезвости водителей.

Правда, от возможных проблем можно откупиться. Изобретательные дорожные полицейские таким образом «ошкурили» трех водителей из разных регионов России на 66,8 тысяч рублей. После передачи денег мнимые нарушители спокойно продолжали свой путь.

Но один из остановленных водителей, оказался генеральным директором коммерческой организации из другого региона. Он прямиком отправился в отдел собственной безопасности МВД и рассказал там о безобразиях инспекторов.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников собственной безопасности МВД по РМ. В ходе следствия начальник районной Госавтоинспекции был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника.

Что же касается подельника Александра Дурнова, по данным следствия, бывший старший инспектор за несоставление протоколов об административных правонарушениях (управление транспортным средством без тахографа, выезд на встречную полосу) уже без начальника получил от водителей взятки на общую сумму 14,5 тысяч рублей.

Сам Александр Дурнов свою вину во взяточничестве не признавал. Как отмечается в информации Следственного комитета по РМ, что ранее он был признан виновным в мошенничестве и приговорен судом к 2 годам лишения свободы условно.

Сейчас же приговор оказался куда более суровым - Александру Дурнову 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, его соучастнику – 11 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей с лишением специального звания «капитан полиции». Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.