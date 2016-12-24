В «Непутевых заметках» на Первом канале расскажут о Мордовии

Месяц назад в нашу республику приезжала съемочная группа Первого телеканала для подготовки выпуска популярного трэвел-шоу «Непутевые заметки», посвященного Мордовии.

«Непутевые заметки» — авторская программа Дмитрия Крылова, в которой телеведущий в непринужденной ироничной манере рассказывает о своих впечатлениях от разных регионов, в которых он побывал вместе со съемочной группой. Зрители узнают не только о достопримечательностях конкретной территории, но и о обычаях и традициях местных жителей. В этот раз ведущий открывает для себя секреты Мордовии. Уже совсем скоро узнаем, что из этого вышло!

Премьерный выпуск смотрите 2 апреля в 9:40 на «первой» кнопке.

Организаторами съемок на территории региона выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Туристско-информационный центр Мордовии.