В «Непутевых заметках» на Первом канале расскажут о Мордовии

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Месяц назад в нашу республику приезжала съемочная группа Первого телеканала для подготовки выпуска популярного трэвел-шоу «Непутевые заметки», посвященного Мордовии.
«Непутевые заметки» — авторская программа Дмитрия Крылова, в которой телеведущий в непринужденной ироничной манере рассказывает о своих впечатлениях от разных регионов, в которых он побывал вместе со съемочной группой. Зрители узнают не только о достопримечательностях конкретной территории, но и о обычаях и традициях местных жителей. В этот раз ведущий открывает для себя секреты Мордовии. Уже совсем скоро узнаем, что из этого вышло!
Премьерный выпуск смотрите 2 апреля в 9:40 на «первой» кнопке.
Организаторами съемок на территории региона выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Туристско-информационный центр Мордовии.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов