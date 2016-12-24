Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами

В Доме Республики 16 декабря подвели итоги исполнения консолидированного бюджета региона в 2022 году. Глава Мордовии Артём Здунов заслушал доклады руководителей Минфина и Управления Федерального казначейства.

Впервые за много лет финансовая система Мордовии завершает финансовый год успешно. Существенно выросли собственные доходы. По бюджету республики в течение года собственные доходы увеличены на 5,8 млрд рублей. Растут и собственные доходы муниципалитетов.

В этом году в Мордовии продолжалась активная работа по ликвидации просроченной кредиторской задолженности. По республиканскому бюджету объем просроченной задолженности за текущий год сократился в 2 раза (с 547 млн рублей до 272 млн), а по сравнению с 1 января 2021 года - более чем в 10 раз (с 2,5 млрд. рублей). При этом просроченная задолженность перед субъектами малого и среднего предпринимательства практически ликвидирована.

«При беспрецедентной поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нам удалось коренным образом переломить ситуацию с государственным долгом, - подчеркнул Артём Здунов. - С Мордовии полностью сняты все ограничения, которые были с ним связаны. За год долг снизился на 16 млрд рублей. Долговая нагрузка сократилась с 237% до 102%. Мы ставим задачу достичь по итогам текущего года показателя долговой нагрузки не более 100% за счет роста собственных доходов».

Объем рыночного долга региона составляет в настоящее время 3,2 млрд рублей, что почти на 23 млрд рублей меньше по сравнению с объемом коммерческого долга на 1 января 2019 года. А расходы на процентные платежи в 2022 году (466 млн руб.) будут наименьшими за последние 11 лет (с 2012 года). По сравнению с 2019 годом процентные расходы сократились больше, чем в 5 раз.

Вместе с тем, как отметил Глава республики, остаются и нерешенные вопросы, на которые необходимо обратить пристальное внимание.

Значительным остается объем просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов. Не решена проблема задолженности муниципалитетов перед бизнесом.

В целом же, по данным Минфина республики, поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов увеличились, темп роста за 11 месяцев составил 117%.

При этом на 1 декабря есть задолженность от физических лиц по земельному налогу, налогу на имущество. «Так, например, в Теньгушевском районе в сельские поселения поступило в текущем году собственных доходов 6 млн. рублей, задолженность по имущественным налогам составила 1,2 млн. рублей, это фактически 20% от собранных средств, - отметил министр финансов Сергей Тюркин. - Районам необходимо во взаимодействии с налоговыми органами предметно посмотреть должников, ведь причиной во многом может быть то, что до людей просто не дошли квитанции для оплаты налога или они распространены по электронным сервисам, а плательщик затрудняется ими воспользоваться».

Финансовая дисциплина теперь должна быть во всем. Однако вольное отношение с государственными финансами, которое позволяли себе бывшие руководители региона, аукается до сих пор. Артём Здунов привел просто вопиющий случай, который обсуждался накануне на его встрече с лидерами парламентских политических партий.

«В республике есть региональный центр выявления и поддержки талантливых детей «Мира» - это г. Саранск, Транспортная, 19. Сейчас мы этого здания лишаемся. Под сельскохозяйственные нужды был выдан кредит под строительство животноводческого комплекса. Конечно, оно не было осуществлено. Цель кредита не достигнута, а в залоге оказалось наше имущество. Напомню, что ранее нам удалось вытащить из залога два театра - национальный и музыкальный. С этим же зданием уже есть решение суда, оно будет переходить «Россельхозбанку». А ведь центр «Мира» - это наша гордость! И вот так его у детей сейчас забрать! Это просто кощунство! - Глава Мордовии не мог сдержать негодования. - Мы вложили туда 215 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета, привлекли федеральные средства, и сейчас этого лишаемся!»

Но самое вопиющее, что этот пример далеко не единственный. Известный в республике фонд «Развитие села» тоже позволял себе свободное обращение с финансами. По этому поводу Артём Здунов обрушился на совещании с жесткой критикой на Председателя Правительства Владимира Сидорова.

«Владимир Николаевич, я вас уже по акционерному обществу «Развитие села» несколько раз предупреждал. Вот в 2016 году выделено 115 млн. рублей. Они ушли в ООО «Знамя». Но ни ведомственного контроля, ни возврата этих денег нет. Там сейчас, конечно, возбуждено уголовное дело, но денег-то нет! А главы районов, когда я приезжаю, просят деньги на элементарные вещи: нам бы здесь построить, нам бы там поправить. Это все сотни миллионов рублей!»

Проведенный анализ показал, что в течение двух лет 90 % договоров лизинга АО «Развитие села» заключало с ООО «Воля». Это означает, что структура, 100% акций которой принадлежат государству, обслуживало интересы частного предприятия.

«Владимир Николаевич, вы же знаете, кто там директор - Федоров, он же вашим заместителем был, когда вы возглавляли район. Но никаких движений нет. Один миллиард ушел - и всё, денег нет. То же самое - и Корпорация развития республики. Я Владимиру Николаевичу дал возможность возглавить совет директоров, чтобы обеспечить возвратность средств. Но возвратности нет! Между Корпорацией и ООО «Воля» заключены договора займа на 346 млн. рублей. Но задолженность так и висит, деньги не отданы. Прошу финансовый блок - собирайте совет директоров, меняйте Владимира Николаевича. Кто-то за это должен нести ответственность!»

Глава Мордовии обратил особое внимание присутствующих на совещании глав районов и членов Правительства, что финансовая дисциплина касается всех и каждого. «Коллеги, деньги так просто ниоткуда не появляются. Не так просто собирать налоги, особенно в наше время. Нужны деньги и на инвестпроекты, и зарплаты надо поднимать. Получается, мы деньги собираем в казну, а потом каким-то частным компаниям отдаем безвозвратно, да еще теряем наше имущество. Это нормально? Это за что так Мордовию не любить? Наводите порядок. Срочно собирайте Совет директоров. По всем вопросам - мне отчет».

Артём Здунов подчеркнул: ситуацию с финансами в республике наладили, но ее нужно удержать. Впредь таких вопиющих нарушений быть не должно.