За 10 месяцев этого года поступления в консолидированный бюджет Мордовии составили около 34 миллиардов рублей

14 ноября в Саранске Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел очередное заседание кабинета министров, на котором обсуждались значимые вопросы социально-экономического развития.

Рассматривались промежуточные итоги реализации программы социальной догазификации. На сегодняшний день заключено 3859 договоров технологического присоединения. По 3224 – газ проведен до границ земельных участков, 2257 домов подключено к голубому топливу.

Заместитель Председателя Правительства – Министр энергетики и ЖКХ Игорь Чадов сообщил, что догазификация в регионе ведется по графику, в работах задействовано 38 специализированных бригад. В течение недели газ появится еще в 52 домах.

Министр финансов РМ Сергей Тюркин доложил о работе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по увеличению налогового потенциала. За 10 месяцев поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики составили около 34 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Торбеевского района Сергей Шичкин рассказал о планах развития муниципалитета. С начала года район увеличил объемы собственных доходов бюджета и внебюджетных инвестиции. На перерабатывающих предприятиях реализуются инвестиционные проекты, которые позволят создать дополнительные рабочие места. Действует туристический маршрут «Девятаев – памятные места», прорабатываются и другие программы для туристов.

В рамках нацпроектов и госпрограмм ведется реконструкция районного дома культуры, благоустроена набережная центрального пруда в Торбееве, проведен ремонт ряда дорог. По программе переселения граждан из аварийного жилья завершается строительство 30-квартирного дома.