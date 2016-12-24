Артём Здунов посетил межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня»

Глава Мордовии Артём Здунов 28 августа приехал на межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня» в Рузаевском районе. Площадкой праздника, который в этом году проходит в восьмой раз, стало поле около поселка «Левженский».



Фестиваль пользуется популярностью, традиционно здесь можно увидеть все многоцветье национальных культур: русской, мокшанской, эрзянской, татарской. Изделия народных умельцев, национальные блюда, костюмы, игры, развлечения - каждый мог выбрать занятие на свой вкус. Гостей фестиваля было много - сюда ехали целыми семьями, с детьми.



«Мы приезжаем каждый год на «Кургоню», нам здесь очень нравится. И этим летом тоже не остались в стороне, - рассказали журналистам супруги Сардаевы из Саранска. - И многие наши друзья тоже сегодня здесь».



Глава Мордовии обошел все площадки фестиваля, даже сплясал с самодеятельными артистами из села Сузгарье. И, конечно же, попробовал главное угощение праздника - мордовскую ватрушку. Чудо кулинарного мастерства весом в 60 килограммов разместили в центральной палатке и угощали им всех желающих.



Глава Мордовии с центральной сцены праздника поприветствовал всех гостей, подчеркнул, что фестиваль растет год от года, и в этой связи выступил с инициативой внести «Кургоню» в календарь республиканских праздников.



«Этот фестиваль ассоциируется с солнцем, теплотой, добротой, - сказал Артём Здунов. - Поэтому, я уверен, он будет становиться все больше и все гостеприимнее. Мы обязательно сохраним свою национальную культуру и пронесем ее через столетия!»



Глава Мордовии вручил государственные награды рузаевцам за вклад в социально-экономическое развитие территории.



Жителей района поздравили также Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин и глава Рузаевского района Александр Юткин.