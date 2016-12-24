В Саранске 5 августа состоялась церемония вручения первой народной премии «Время героев», приуроченной к 21-й годовщине канонизации великого адмирала, святого праведного воина Феодора Ушакова. В праздничном мероприятии, собравшем в одном зале обычных жителей Мордовии, способных на подвиги, принял участие Глава республики Артём Здунов.

Спецпроект команды «Подвиг» был представлен на третьем специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получил грантовую поддержку. Премия «Время героев» стала своеобразным символом традиционных человеческих духовно-нравственных ценностей, столь важных для жителей нашей страны.

Всего за несколько дней после старта приема заявок поступило более 500 историй уроженцев Мордовии, которые героически отличились: спасли чью-то жизнь, посвятили себя важной для людей профессии, воспитанию подрастающего поколения, эко- или зооволонтерству, социальной работе. За наиболее вдохновляющие истории проголосовали более 380 тысяч человек. Героев выбрали на основании голосования и мнения экспертного совета.

«Сегодня в День памяти святого праведного воина Феодора Ушакова мы проводим важное мероприятие и для Мордовии, и для России. Благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, Фонда культурных инициатив мы можем сделать этот проект национальным», - сказал Артём Здунов, выразив благодарность от имени народа Мордовии главе государства за поддержку подобных проектов.

Он отметил, что каждый из участников премии проявил себя как герой. «В нашей республике мы можем гордиться промышленниками, врачами, учителями. Важно смотреть на них, тянуться к хорошему. Если человек неравнодушен – он всегда найдет правильное решение, протянет руку помощи. У нас много хороших людей, мы - на стороне добра!» - подчеркнул Глава республики.

Слова благодарности прозвучали в адрес создателей и всех, кто поддержал проект, предпринимательскому сообществу Мордовии и отдельно председателю Союза промышленников и предпринимателей РМ Виктору Бирюкову, который предложил ежегодно проводить премию в республике, заверив, что бизнес ее поддержит.

Глава Мордовии также торжественно вручил орден Славы II степени Герою России, депутату Госсобрания Мордовии, уроженцу нашей республики, Владимиру Дежурову. Летчик-космонавт поблагодарил за высокую награду: «Служу России!» и пожелал процветания родной Мордовии.

Перед началом церемонии вручения статуэток и дипломов героям Мордовии руководитель и идейный вдохновитель народной премии Денис Шапкарин выразил суть проекта словами: «Мы живем в непростое время – время героев!»

Победителем первой номинации - «Герой по призванию. Огнеборец» стал профессиональный спасатель Александр Безбородов, спасший из горящей многоэтажки в Саранске женщину с двухмесячным ребенком.

Героем по призванию стал единственный в республике спасатель международного класса Антон Макаров.

Василий Мартынов, спасший пятимесячного младенца, которого грозился выбросить из окна отчим, стал «Героем правопорядка».

В номинации «Герои мира» победил Равиль Халиков, уроженец республики, Герой ДНР.

Героями медицины стали:

В номинации «Молодой профессионал» - анестезиолог-реаниматолог Республиканской инфекционной клинической больницы Константин Жирнов.

В номинации «Золотые руки» - врач регионального сосудистого центра №1, проводящий уникальные операции на головном мозге, Алексей Ховряков.

В номинации «Многолетний опыт» - главный хирург Мордовии, создатель научного центра кардиохирургии Владимир Ипатенко.

Педагог и организатор проекта «Малый космический аппарат «Рузаевка -390» Дмитрий Пашков стал «Героем науки».

В номинации «Герой села» победу одержала почтальон Темниковского отделения почтовой связи с 25-летним трудовым стажем Любовь Сидорова.

«Героем производства» стал заслуженный металлург России, старший мастер участка на «ВКМ-СТАЛЬ» Николай Чикнайкин.

Возрождающий родное село Паракино и открывший комбинат мордовской кухни «Пайчалга» Евгений Ледяйкин победил в номинации «Герой меценатства».

Основательница частного приюта для домашних животных в Дубенском районе Ульяна Наумова стала «Героем экологии»

Специалист по искусственному осеменению из Инсарского района Татьяна Ковыряшкина – «Героем коллектива».

Среди людей сильных духом, каждый день преодолевающих не только трудности, но и себя, «Героем преодоления» стал Дмитрий Ожогин – художник, который в 23 года потерял зрение, но, не опустив руки, виртуозно освоил профессию массажиста.

В номинации «Герой спорта» лучшим стал выдающийся легкоатлет Денис Нижегородов.

«Героем образования» признана Клавдия Шуляева - заслуженный учитель Мордовии с 40-летним стажем.

Режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры республики Оксана Вишнякова победила в номинации «Герой культуры».

Самая большая семья Мордовии Елены и Александра Висюлькиных, воспитывающая 18 детей, 12 из которых – приемные, победила в номинации «Герой семьи».

Николай Кручинкин - директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов, хранитель истории и краевед, одержал победу в номинации «Герой сохранения памяти».

«Героем социальной работы» стала специалист по соцработе из Зубово-Полянского района Анна Забайкина, посвятившая своему делу более 30 лет.

Организатор пространства для детей с ограниченными возможностями, сформировавший команду из 100 человек для внедрения системной благотворительности в Мордовии, Игорь Еремкин стал «Героем добровольчества».

Николай Карпов – учитель, который спас из ледяной воды первоклассника в Ромоданове, победил в номинации «Обычный герой».

Проект «Время героев» – о тех и для тех, кому не все равно. И чем больше людей присоединится к нему, тем крепче и сильнее станет наша Россия.

В ходе церемонии народной премии прозвучали выступления хора Сретенского монастыря, национального коллектива «Росичи», певицы Юлии Михальчик и других музыкантов.