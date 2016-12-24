12 июня после салюта на Советской площади будет организована транспортная доставка горожан в микрорайоны

Артём Здунов встретился с многодетными семьями
Встреча состоялась в Международный день защиты детей
Как сообщает Администрация Саранска, 12 июня после проведения праздничного салюта в центральной части города будет организована транспортная доставка жителей в микрорайоны.
Транспортная доставка будет осуществляться по следующим направлениям:
Химмаш – транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39)
Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ф.Ушакова)
Ялга, Николаевка – транспорт отправится с ул. Московская (ост. Парк)
Вывоз будет производиться с 22:15 до 22:40. Оплата проезда по действующим тарифам.
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Встреча состоялась в Международный день защиты детей
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