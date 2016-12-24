12 июня после салюта на Советской площади будет организована транспортная доставка горожан в микрорайоны

Наш город

Как сообщает Администрация Саранска, 12 июня после проведения праздничного салюта в центральной части города будет организована транспортная доставка жителей в микрорайоны.

Транспортная доставка будет осуществляться по следующим направлениям:

Химмаш – транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39)

Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ф.Ушакова)

Ялга, Николаевка – транспорт отправится с ул. Московская (ост. Парк)

Вывоз будет производиться с 22:15 до 22:40. Оплата проезда по действующим тарифам.

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