Музей Эрьзи объявляет о запуске акции #ПРОСТОПУШКА

Вы тоже любите обклеивать все вокруг стикерами? Специально на этот случай в Музее Эрьзи появились стикерпаки с вашими любимыми картинами Федота Сычкова! Успейте забрать себе «Алма-атинские яблоки» или «Девушку в синем платке»!

С 22 февраля по 22 марта каждый обладатель «Пушкинской карты» может получить стикер! Для этого всего лишь нужно купить билет в музей, сфотографироваться с любимой работой художника и разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #ПРОСТОПУШКА. Покажите публикацию кассиру, получите стикер с картиной на память и соберите свой собственный стикерпак!