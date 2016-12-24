Музей Эрьзи объявляет о запуске акции #ПРОСТОПУШКА

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Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Вы тоже любите обклеивать все вокруг стикерами? Специально на этот случай в Музее Эрьзи появились стикерпаки с вашими любимыми картинами Федота Сычкова! Успейте забрать себе «Алма-атинские яблоки» или «Девушку в синем платке»!
С 22 февраля по 22 марта каждый обладатель «Пушкинской карты» может получить стикер! Для этого всего лишь нужно купить билет в музей, сфотографироваться с любимой работой художника и разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #ПРОСТОПУШКА. Покажите публикацию кассиру, получите стикер с картиной на память и соберите свой собственный стикерпак!
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Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
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