Раиса Акашкина: «За прозрачностью выборов будут следить 100 тысяч камер»

Социум

Член Общественной палаты РМ, директор Мордовского книжного издательства Раиса Акашкина на своей странице в социальной сети подчеркнула важность работы систем видеонаблюдения на выборах в сентябре этого года. В частности, она сказала:

«Более ста тысяч камер будут следить за прозрачностью выборов в Государственную Думу в этом году. Это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. К тому же процесс наблюдения будет вестись все три дня голосования - 17, 18, 19 сентября - и будет круглосуточным. Таким образом, видеонаблюдение делает процесс голосования честным и прозрачным».

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