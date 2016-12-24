Раиса Акашкина: «За прозрачностью выборов будут следить 100 тысяч камер»

Наркота в гипсе
В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
Член Общественной палаты РМ, директор Мордовского книжного издательства Раиса Акашкина на своей странице в социальной сети подчеркнула важность работы систем видеонаблюдения на выборах в сентябре этого года. В частности, она сказала:
«Более ста тысяч камер будут следить за прозрачностью выборов в Государственную Думу в этом году. Это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. К тому же процесс наблюдения будет вестись все три дня голосования - 17, 18, 19 сентября - и будет круглосуточным. Таким образом, видеонаблюдение делает процесс голосования честным и прозрачным».
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей
Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях