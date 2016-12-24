Наталия Грановская: «Видеонаблюдение на выборах будет круглосуточным все три дня голосования»

Своя рука - владыка
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
Член Общественной палаты РМ, директор ГТРК «Мордовия» Наталия Грановская опубликовала пост в одной из социальных сетей, посвященный предстоящим в сентябре выборам. В нем она подчеркнула, что прозрачность избирательного процесса поможет обеспечить круглосуточное наблюдение на участках.
«Уже сейчас известно, что наблюдение на выборах будет вестись все 3 дня голосования, а не 1 день, как раньше. Оно будет круглосуточным, а за честностью проследят больше 100 000 камер.
Главное, что такая армия камер и наблюдателей не будет пугать избирателей, а, наоборот, покажет прозрачность процесса!
А ещё хотелось бы привлечь внимание к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на участках. Считаю, что сегодня это важно не меньше, чем и сам итог всенародного голосования!» - полагает Наталия Грановская.
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Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
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