Наталия Грановская: «Видеонаблюдение на выборах будет круглосуточным все три дня голосования»

Член Общественной палаты РМ, директор ГТРК «Мордовия» Наталия Грановская опубликовала пост в одной из социальных сетей, посвященный предстоящим в сентябре выборам. В нем она подчеркнула, что прозрачность избирательного процесса поможет обеспечить круглосуточное наблюдение на участках.

«Уже сейчас известно, что наблюдение на выборах будет вестись все 3 дня голосования, а не 1 день, как раньше. Оно будет круглосуточным, а за честностью проследят больше 100 000 камер.

Главное, что такая армия камер и наблюдателей не будет пугать избирателей, а, наоборот, покажет прозрачность процесса!

А ещё хотелось бы привлечь внимание к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на участках. Считаю, что сегодня это важно не меньше, чем и сам итог всенародного голосования!» - полагает Наталия Грановская.