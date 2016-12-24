К юбилею Саранска выпустят творческую почтовую открытку

Жители Мордовии могут стать авторами почтовой открытки к юбилею Саранска. В этом им поможет специальный конкурс, посвященный 380-летию основания столицы Мордовии. Организаторами конкурса выступили Почта России, Администрация Саранска, Союз художников РМ и ряд других учреждений.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Фотоработы» и «Рисунки». В каждой номинации жюри определит победителей в двух группах. Первая группа - школьники и воспитанники детских творческих центров, вторая - студенты художественных учебных заведений, профессиональные художники и фотографы.

Конкурсные работы должны отражать уникальное национальное, историческое, архитектурное и культурное своеобразие мордовской столицы. Фотографии и рисунки могут рассказывать о прошлом и настоящем Саранска, его достопримечательностях, значимых местах и уникальных уголках, об исторических, фольклорных и сказочных персонажах, связанных с нашей столицей.

Рисунок можно выполнить любыми художественными средствами и материалами (за исключением масляных и ярких флуоресцентных красок). Изображение может быть как горизонтальным, так и вертикальным.

Организаторы будут принимать работы с 1 апреля по 15 мая 2021 года. Рисунки и фотографии можно направлять в бумажном виде по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 31, УФПС РМ, с пометкой «На конкурс «Я люблю Саранск!»; в электронном виде - по адресу: Marina.Chelak@russianpost.

Жюри подведет итоги конкурса 20 мая. Награждение победителей пройдет в дни празднования юбилея Саранска.