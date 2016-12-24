В Саранске начали строить еще один детский сад

Наш город

В рамках комплексной застройки многоэтажными жилыми домами территории между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на село Кочкурово в районе реки Тавла началось строительство детского сада на 240 мест с бассейном.

Строительство объекта финансируется в рамках федерального и регионального проектов «Жилье», а также республиканской целевой программы «Жилище». Строительные работы ведет московская компания «ЭлитСтрой».

Общая стоимость строительства превышает 225,8 млн рублей. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на начало 2022 года.

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