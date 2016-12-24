В Саранске начали строить еще один детский сад

Вернуть активы «взад»
Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
В рамках комплексной застройки многоэтажными жилыми домами территории между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на село Кочкурово в районе реки Тавла началось строительство детского сада на 240 мест с бассейном.
Строительство объекта финансируется в рамках федерального и регионального проектов «Жилье», а также республиканской целевой программы «Жилище». Строительные работы ведет московская компания «ЭлитСтрой».
Общая стоимость строительства превышает 225,8 млн рублей. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на начало 2022 года.
Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 марта принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
Женщин самых разных профессий в преддверии Международного женского дня поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов
28 марта в онлайн-режиме были названы имена дипломантов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, прошедшего с 20 по 26...
Фигуранты громких уголовных дел меняют «прописку»
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
Мордовия вошла в федеральный паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров»