Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске

C 15 марта по всей России загораются точки инициативности, творчества и стремления к позитивным преобразованиям. Партия «Новые люди» в рамках всероссийского конкурса «Марафон идей» предоставила всем желающим возможность улучшить жизнь в своем городе, селе, и в целом регионе. Любой человек мог предложить свой проект, благодаря которому жизнь множества людей станет благополучнее. В результате партия «Новые люди» получила огромное количество заявок со всей страны, в том числе более 200 — из Мордовии. И 31 марта в Саранске состоялся республиканский финал — наши «марафонцы» защищали свои проекты перед зрителями и экспертами. Было по-настоящему интересно. Так что же волнует инициативных жителей республики, и какие идеи будут реализованы в Мордовии при финансовой поддержке нового движения, — расскажем в нашем материале.

Предложения граждан по улучшению жизни партия «Новые люди» принимала в течение месяца по всей стране. Авторы наиболее продуманных идей приглашались на финальную защиту своих проектов. В каждом регионе победители определялись в ходе специального мероприятия с участием экспертов и зрителей. Наибольшее количество предложений поступили из Московской области и Санкт-Петербурга. От наших соседей по Поволжью - Республики Татарстан - было подано 207 заявок. Жители Мордовии представили также свыше 200 своих идей.

«Марафон идей» нашел горячий отклик в первую очередь в молодежной среде, хотя и умудренных опытом социальных новаторов он также привлек своей эффективностью. Например, самой возрастной участницей «марафона» стала 75-летняя пенсионерка из Оренбурга. Организаторам поступило много заявок экологического характера, проектов популяризации здорового образа жизни, оказания психологической помощи семьям.

«В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», — отметил председатель партии, президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В отборе лучших идей принимали участие эксперты, известные персоны российского медиа-пространства, члены центрального совета «Новых людей». В Мордовии в финал вышли 8 претендентов, которые презентовали свои проекты экспертам и зрителям в конференц-зале Radisson Hotel & Congress Center Саранска.

«В республике – огромное количество полезных и интересных инициатив для развития»



«Как мы увидели, в республике – огромное количество полезных и интересных инициатив для развития, которым просто необходима поддержка, - сказал в ходе мероприятия руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Республике Мордовия Никита Ермаков. – И одна из наших важнейших задач была – дать толчок, чтобы участники могли дальше развиваться и масштабировать свои проекты. Как вы могли сами заметить, у них большие перспективы на развитие. И мы будем и в дальнейшем эти проекты сопровождать, оказывать содействие их авторам и ни в коем случае не оставим один на один с какими-то возможными трудностями в реализации».

По итогам рассмотрения лучших идей призовой фонд в 300 тысяч рублей в Мордовии разделили три проекта.

Первое место и 150 тысяч рублей на реализацию проекта по благоустройству Эко парка в Саранске получила Вероника Федькова.

- Несколько лет назад в Саранске был открыт Эко парк, который внес ощутимый вклад в экологическое благополучие нашего города. Но, к сожалению, в парке не так много растительности, и нет хорошо обустроенных мест, где можно было бы просто посидеть и насладится видом, - сказала на презентации своего предложения Вероника Федькова. Девушка предлагает украсить территорию кустарниками и другими видами зеленых насаждений, установить в парке несколько рекреационных скамеек, разместить при входе специальный стенд с экологической информацией и привлечь юных любителей природы к созданию красивых кормушек для птиц. В перспективе можно даже обустроить в парке открытую площадку, на которой было бы интересно проводить различные мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни.

Занявший второе место (100 тысяч рублей на реализацию) проект Натальи Котельниковой носит название «Ребенок под присмотром». Многодетная мама, она возглавляет общественную организацию «Много дети» в Саранске. Организация оказывает помощь более чем четырехсот семьям – многодетным родителям, семьям с детьми инвалидами, одиноким родителям. Проект «Ребенок под присмотром» позволит родителям бесплатно оставить ребенка на попечение специалистов (арт-терапевтов и социальных педагогов) на 2-3 часа в день, чтобы решить какие-то неотложные семейные вопросы. Длительность проекта рассчитана на 8-9 месяцев.

Третий проект-победитель «Путешествие к здоровью» (50 тысяч рублей на реализацию) представил Виталий Плисов. Он направлен на формирование культуры питания и укрепление здоровья детей, путем формирования системного мышления у школьников и их родителей. Обучающие мероприятия проекта представляют собой игры-тренинги и по завершению – мастер-классы, в ходе которых дети готовят полезные салаты, и таким образом полученные знания о здоровом питании закрепляются.

«Для нас очень важно, чтобы проекты, которые победили, действительно приносили пользу и были реализуемы, — подчеркнул координатор региональных отделений партии «Новые люди» Артем Морозов. — Другие идеи финалистов обязательно поддержим экспертизой, волонтерской помощью. Региональные отделения открываются во многих городах, и наши активисты будут вовлечены в эту работу. «Марафон идей» позволил сформировать ряд задач, которые предстоит решать нашей партии. Некоторые идеи станут основной для предвыборных программ наших кандидатов в Госдуму, в муниципалитеты, какие-то проекты лягут в основу деятельности партийных комитетов для разработки законопроектов. Поэтому планируем повторять подобные конкурсы еще не раз и реализовывать полученные идеи».

Фото предоставлены партией «Новые люди»