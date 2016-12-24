В городе будет организовано 106 переписных участков

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Глава Саранска Пётр Тултаев поручил активизировать работу по подготовке к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в сентябре 2021 года.

Директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина сообщила, что в Саранске будет организовано 106 переписных участков. - «Проведена инвентаризация адресного хозяйства и актуализация сведений, размещенных в государственном адресном реестре. Все возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке».

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