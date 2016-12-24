В городе будет организовано 106 переписных участков

«В центре города мы видим такое безобразие!»
Артём Здунов подверг резкой критике состояние брусчатки на центральных улицах Саранска
Глава Саранска Пётр Тултаев поручил активизировать работу по подготовке к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в сентябре 2021 года.
Директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина сообщила, что в Саранске будет организовано 106 переписных участков. - «Проведена инвентаризация адресного хозяйства и актуализация сведений, размещенных в государственном адресном реестре. Все возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке».
Артём Здунов подверг резкой критике состояние брусчатки на центральных улицах Саранска
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