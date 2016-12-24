«В центре города мы видим такое безобразие!»

Артём Здунов подверг резкой критике состояние брусчатки на центральных улицах Саранска

15 марта Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание по строительству объектов социальной и дорожной инфраструктуры, на котором в режиме видео-конференц-связи присутствовали все главы муниципальных образований Мордовии. Речь шла о соблюдении сроков контрактации заказов и готовности строительной сферы к сезонным работам.

В ходе обсуждения выявились проблемы у ряда муниципалитетов при подготовке документации для проведения торгов и заключения контрактов на строительство объектов. Артём Здунов поручил руководству регионального Минстроя и МинЖКХ провести обучающие семинары на местах и оказать практическую помощь муниципалитетам в своевременном и качественном оформлении материалов для реализации проектов в строительной сфере. «Это ваша совместная задача!» - напомнил глава региона.

Кроме того, руководитель республики поручил провести ревизию строительной техники в регионе. Собрать все сведения необходимо уже сейчас, до начала больших строек. «Необходима аналитика и полный список - чего в республике не хватает, - сказал Артём Здунов. - Если есть дефицит строительной техники, его нужно покрыть за счет привлеченных подрядчиков. Чтобы исполнить все в срок, необходимо достаточно сил и средств, парк техники нужно весь пересмотреть. Вся страна сейчас строит. Это же хорошо, когда много работы!»

Была поднята и тема благоустройства общественных территорий и ремонта дворов. Врио Главы РМ отметил, что на каждом руководителе муниципалитета лежит личная ответственность за сроки выполнения работ и качество строительства. Резкой критике Артём Здунов подверг состояние брусчатки на центральных улицах Саранска. Со слов главы г.о. Саранск Петра Тултаева, ремонт силами подрядчика сейчас невозможен по причине окончания гарантийного срока. Такой ответ не устроил Врио Главы. «Брусчатка может лежать десятилетиями на тротуарах. Там и нагрузки большой нет, а у нас все рассыпается, - возмутился руководитель республики. - Это опять к вопросу закупок. Кто-то быстро что-то закупил, свое завез, и теперь в центре города мы видим такое безобразие. Я давно такого не видел! Что сыпали под основу, что всё едет? Туристов приглашаем, стратегии разрабатываем - над нами же смеяться будут! Это же кто-то делал - не с Марса и не с Юпитера, а всем известные люди!» Артём Здунов поручил мэру Саранска Петру Тултаеву в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации.