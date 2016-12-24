Пенсионерка в Саранске была тяжело травмирована троллейбусом

Наш город

Утром 12 марта в Саранске 61-летняя пенсионерка была тяжело травмирована троллейбусом.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, около шести часов утра напротив дома № 1 по улице Транспортной 52-летний водитель троллейбуса «ТРОЛЗА 5275 - 03» не обеспечил безопасность эксплуатации транспортного средства после его остановки. В результате произошел откат троллейбуса с последующим наездом на женщину и на другой припаркованный троллейбус. Пострадавшая 61-летняя женщина с различными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «РКБ № 4». Водители, как сообщаются, были трезвы.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Неспортивное поведение

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело о «странной» оплате госконтрактов в Министерстве спорта Мордовии

«Почему спокойно сидите?»

Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий

Ампулы на продажу

В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ

Конкурс красоты

№ 

Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу