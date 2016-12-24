В городе началась подготовка к празднованию Дня Победы

Столица Мордовии начинает готовиться к священному для всех празднику - Дню Победы.

Соответствующее поручение руководящему составу администрации города дал Петр Тултаев. Мэр отметил, что на обсуждение профильное структурное подразделение должно представить несколько вариантов сценария проведения торжественных мероприятий в столице региона. - «Праздник святой для всех нас и для всей нашей страны. С учетом того, что в прошлом году не проводили мероприятия, люди ждут этого, соскучились по коллективному общению. Мы должны иметь в виду воспитательные цели - как для детей, так и для взрослых с точки зрения донесения исторической правды и правдивой информации о событиях Великой Отечественной войны».

Мэр Саранска дал поручение начать подбирать машины УАЗ для участия в параде. Заявку владельцам автомобилей необходимо подавать по телефонам: 47-29-86, 47-20-84.

В настоящее время согласован график репетиций парада, проработан вопрос проведения салюта на Советской площади. Петр Тултаев распорядился в обязательном порядке провести ревизию оборудования у Вечных огней в городском округе Саранск.