В Саранске начнут подготовку к ежегодной акции «Чистый город»

Начальник Административно-технической инспекции администрации города Алексей Вахтеров сообщил, что его служба продолжает контролировать качество зимнего содержания входных групп, прилегающих территорий к организациям различной формы собственности, а также своевременность уборки сосулек с кровель. «За прошлую неделю нами проводился мониторинг в разных районах города. По результатам рейдов составлено 6 протоколов, выдано 15 предписаний по зимней уборке и устранению наледи на придомовых территориях», - сказал Алексей Вахтеров.

Аналогичную работу в отношении юридических лиц проводят сотрудники Департамента перспективного развития мэрии. «За прошлую неделю комиссионные обходы состоялись по 18 улицам города. В результате рейдов выдано 40 предписаний и 60 памяток о правилах надлежащего зимнего содержания прилегающих территорий, а также об административной ответственности за несвоевременную уборку, в том числе и сосулек с кровель зданий», - доложил директор Департамента Антон Толкунов.

«Торгово-офисные организации должны убирать и вывозить снег сами, а не наваливать на муниципальную территорию. Власть опять виновата. Мы виноваты в том, что не вовремя им сказали и предупредили, что так делать нельзя», - прокомментировал доклады Петр Тултаев. При этом он поручил начать подготовку к ежегодной акции «Чистый город». В ней, как правило, принимают участие предприятия и организации всех форм собственности.

«Как всегда, после зимы бывает неприглядным вид фасадов у магазинов, офисов. Ведите соответствующую работу в этом направлении уже сейчас. Предупредите собственников, что фасады после зимы нужно будет привести в порядок, - напомнил мэр. - В субботу после обеда заходил в один из магазинов, расположенных в здании в районе перекрестка улиц Васенко и Ботевградской, искал по хозяйству кое-что. Ступеньки там никуда не годятся, бросили на них что-то - и все. Сейчас зима, и понятно, что ничего там не сделаешь, но весной они должны входную группу привести в порядок. За них это никто не сделает. Таких случаев, к сожалению, в городе немало».



