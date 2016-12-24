Саранские коммунальщики расчистили тротуар от снежных завалов после обращения в соцсетях

«Надо делать все цивилизованно, а не для галочки!»
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
Иногда коммунальные службы, спасая город от последствий снегопадов, создают новые проблемы для населения. Граждане незамедлительно сообщают об этом в соцсетях.
Центр управления регионом РМ регистрирует данные обращения и направляет их в ответственные ведомства, контролируя своевременное принятие мер.
Недавно сразу из нескольких популярных пабликов «ВКонтакте» поступила информация о заваленном снегом тротуаре на ул. Рабочей, напротив Дома печати. Вероятно, завал образовался при уборке расположенной рядом проезжей части. Он практически лишил пешеходов возможности пройти к ближайшей автобусной остановке.
Поступившие обращения были немедленно переданы в администрацию г.о. Саранск. Спустя несколько часов ее представители ответили, что тротуары очищены, а также приложили подтверждающее фото.
«Большое спасибо! Надеюсь, что подобная ситуация не повторится ни в одном районе города», – ответила автор одного из обращений.
Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Артём Здунов поручил правительству РМ исключить некачественные продукты при госзакупках для социальной сферы
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии