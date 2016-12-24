Саранские коммунальщики расчистили тротуар от снежных завалов после обращения в соцсетях

Иногда коммунальные службы, спасая город от последствий снегопадов, создают новые проблемы для населения. Граждане незамедлительно сообщают об этом в соцсетях.

Центр управления регионом РМ регистрирует данные обращения и направляет их в ответственные ведомства, контролируя своевременное принятие мер.

Недавно сразу из нескольких популярных пабликов «ВКонтакте» поступила информация о заваленном снегом тротуаре на ул. Рабочей, напротив Дома печати. Вероятно, завал образовался при уборке расположенной рядом проезжей части. Он практически лишил пешеходов возможности пройти к ближайшей автобусной остановке.

Поступившие обращения были немедленно переданы в администрацию г.о. Саранск. Спустя несколько часов ее представители ответили, что тротуары очищены, а также приложили подтверждающее фото.

«Большое спасибо! Надеюсь, что подобная ситуация не повторится ни в одном районе города», – ответила автор одного из обращений.

Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.