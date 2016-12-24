Пройдутся по рядам 

В Саранске продолжаются проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, на объектах торговли и общепита, сферы услуг. За минувшую неделю в городе было проинспектировано 83 объекта: 48 магазинов, 12 парикмахерских, 16 аптек, 7 точек общественного питания. В ходе мониторинга составлен один акт фиксации нарушений: в магазине «Перекресток» продавец обслуживал покупателя без перчаток.

Также в столице Мордовии продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Группами мониторинга с 18 по 22 января проверено 205 единиц общественного транспорта, на месте пассажирами устранено 105 замечаний, на пятерых нарушителей составлены протоколы. За этот же период сотрудниками Транспортного управления совместно с сотрудниками ГИБДД проверено 44 единицы легкового такси, на месте устранено 14 замечаний, из них 12 - водителями, на одного водителя составлен протокол за отсутствие средств индивидуальной защиты.

Главы районных администраций, в свою очередь, доложили о результатах мониторинга санитарной обработки мест общего пользования в МКД. В Пролетарском районе Саранска в ходе рейдов вынесено двенадцать замечаний по качеству дезинфекции мест общего пользования и четыре замечания по обработке лифтов. Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что были замечания как в части уборки, так и в части санитарной обработки в МКД в адрес управляющих компаний ООО «УК «Управдом» (директор - А.Н. Уртенков) и ООО «Регион Сервис» (директор - С.Н. Борисов). В Ленинском районе за неделю обследовано 146 многоквартирных домов, проверено 99 лифтов. Управляющим компаниям было вынесено два замечания, которые были отработаны в рабочем порядке.

Как отметили главы районных администраций, поддерживается постоянная связь с представителями собственников по этому вопросу. Все высказываемые домкомами замечания исправляются.

«Работу в этом направлении нужно продолжать. Кроме мониторинга масочно-перчаточного режима в магазинах, нужно проводить рейды и на рынках города», - резюмировал Петр Тултаев.