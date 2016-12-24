В центре Саранска проведут профилактический ремонт теплосети

«Жителям Саранска нужно вернуть спидвей!»
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Работы пройдут в ночь с 17 на 18 декабря с 22.00 до 8.00. Горячая вода в этот период будет временно отключена в многоквартирных домах по отдельным адресам в центральной части города.
О необходимости ремонта тепломагистрали у перекрестка улиц Ботевградской и Советской заявило АО «СаранскТеплоТранс».
Ремонт пройдет без слития теплоносителя, серьезного снижения температуры в помещениях быть не должно.
В случае некачественного теплоснабжения 18 декабря после 8.00 жильцы домов могут оставить заявки по телефонам:
• 071 (24-24-71)
• 24-07-07
При необходимости работники управляющих компаний устранят завоздушенности в стояках отопления.
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