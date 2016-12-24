За плохую уборку придомовой территории управляющие компании будут штрафовать

Наш город

Во время обходов городских территорий в субботу к Петру Тултаеву обратились жители дома № 28 по улице Серадзской с жалобой на некачественную уборку управляющей компанией тротуаров на придомовой территории.

На оперативном совещании в понедельник мэр Саранска акцентировал внимание глав районных администраций на этом вопросе. «Каждый из вас должен знать, в каком состоянии находятся придомовые территории многоквартирных домов во вверенном вам районе.

Походите ногами! Если в адрес муниципальных предприятий, занятых в уборке города, возникают нарекания, они без лишних слов выходят и убирают. Так же должны действовать и управляющие компании. В противном случае Административно-технической инспекции нужно привлекать управляющие компании к ответственности согласно законодательству», - указал мэр города.

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