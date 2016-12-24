В республике занято 92% коечного фонда для лечения коронавирусных пациентов

Репортер

По информации регионального оперативного штаба, сегодня в республике 16 медицинских учреждений работают с ковидными пациентами. 

В настоящее время развернуто 2430 коек для лечения больных COVID-19. В резерве имеется 170 коек – занято уже 92% коечного фонда для лечения коронавирусных пациентов.

Сейчас уже запущены два дополнительных аппарата КТ в Рузаевке и Республиканской инфекционной больнице.Готовят к запуску томографы в больнице №4 и больнице имени С.В. Каткова. Два томографа, вышедших из строя (в медучреждениях Рузаевки и Саранска), будут заменены на следующей неделе.

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