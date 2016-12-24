В Мордовии от коронавируса скончалась 84 летняя женщина

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике распространения коронавирусной инфекции зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Комсомольской центральной районной больнице умерла женщина, 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III степени, атеросклероз артерий нижних конечностей.

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