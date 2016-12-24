В Мордовии от коронавируса скончалась 84 летняя женщина

«Это огромная цифра»
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике распространения коронавирусной инфекции зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Комсомольской центральной районной больнице умерла женщина, 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь III степени, атеросклероз артерий нижних конечностей.
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.