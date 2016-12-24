Еще 347 саранских сирот смогут получить жилье

Наш город

Мэрия Саранска известила об изменениях в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. За 10 месяцев текущего года в него включено еще 347 человек, относящихся к вышеуказанной категории.

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