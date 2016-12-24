Еще 347 саранских сирот смогут получить жилье

«Общая статистика по теплу довольно тревожная»
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
Мэрия Саранска известила об изменениях в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. За 10 месяцев текущего года в него включено еще 347 человек, относящихся к вышеуказанной категории.
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
Тело пропавшего 32-летнего жителя Лямбиря Дмитрия Парчайкина обнаружили в саранском пруду. За убийство задержан его знакомый Денис Кирдяпкин
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации