В Саранске приватизировано 90,7 процента жилья

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По сообщению городского жилищного агентства, с начала года из муниципального жилфонда в собственность граждан передано 310 жилых помещений. Всего же с 1 июля 1992 года в Саранске приватизировано 88 013 жилых помещений, то есть 90,7 процента от их общего количества.
Отметим, что главным условием приватизации является добровольность приобретения жилья в собственность. С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья в России является еще и бессрочной.
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