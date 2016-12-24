В Саранске приватизировано 90,7 процента жилья

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По сообщению городского жилищного агентства, с начала года из муниципального жилфонда в собственность граждан передано 310 жилых помещений. Всего же с 1 июля 1992 года в Саранске приватизировано 88 013 жилых помещений, то есть 90,7 процента от их общего количества.

Отметим, что главным условием приватизации является добровольность приобретения жилья в собственность. С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья в России является еще и бессрочной.

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