Коронавирус убьет новогодние корпоративы?

Грядущие новогодние праздники пройдут, скорее всего, без «корпоративных» ужинов в кафе или ресторанах. По крайней мере, в прежнем, привычном для всех формате. «Насколько мне известно, заказы делаются уже сейчас, - заявил на днях мэр Саранска Петр Тултаев. - Если корпоративы будут такие же массовые, как в предыдущие годы, эта зараза (имеется в виду коронавирусная инфекция – прим. ред.) никуда не денется. И тогда вместо праздника мы получим большие проблемы. Об этом надо задуматься руководителям предприятий».

Муниципальные образовательные учреждения, к слову, уже решили отказаться от новогодних представлений. «А вообще, праздник этот семейный! – обратился к «хранителям корпоративных традиций» Петр Тултаев. - Так давайте воспользуемся возможностью побыть с семьей! Вы подумайте, прежде чем соберетесь в кафе или ресторане отметить Новый год: с чем оттуда после праздничного стола можно выйти? Где человек может оказаться?»