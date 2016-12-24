«Обнимашки» и рукопожатия остаются в Администрации Саранска под запретом

Глава Саранска Петр Тултаев напомнил о действующем в администрации города моратории на рукопожатия. «За последнее время мы, действительно, расслабились, - отметил мэр. - Рукопожатия, «обнимашки»… Давайте пока обойдемся без этого! И молодежь пусть подумает. Руки – одни из главных переносчиков заразы - это не я говорю, а специалисты утверждают. Все «обнимашки», все рукопожатия – только после того, как пройдет эта чума».