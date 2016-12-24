Накормили поставщиков обещаниями на 34 миллиона рублей

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых в 15 эпизодах мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. Это 47-летние Владислав Момонт и Владимир Гераськин, а также 38-летний Виталий Дрондин и 40-летний Алексей Евдокимов. Квартету придется ответить в суде и за незаконное образование юридического лица.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в период с 2016 года по январь 2019-го участники организованной преступной группы зарегистрировали несколько фирм и занялись закупками кормовых добавок. Они заключали с коммерческими организациями договоры на поставку нужного товара и сначала исправно оплачивали полученные кормовые добавки. Но в дальнейшем они конвертировали свою хорошую репутацию в преступную выгоду. Под различными благовидными предлогами хитроумные деятели стали просить поставщиков отправить им товар с отсрочкой платежа. Партнеры соглашались и отгружали продукцию под обещание быстрой оплаты в ближайшем будущем, тем более что все договоры были подписаны. Полученный товар комбинаторами быстро сплавлялся в Мордовии по заниженной стоимости, а вместо денег поставщикам рассказывалось о внезапно возникших трудностях, которые вот-вот будут преодолены. Следствие считает, что обвиняемые просто не собирались возвращать деньги. Таким образом они совершили хищение имущества семи организаций на общую сумму более 34 миллионов рублей. От действий махинаторов пострадали компании из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара и других городов.

Кроме того, «кормовые воротилы» незаконно создали юридическое лицо, предоставив в налоговые органы сведения о нескольких фирмах, зарегистрированных на подставных лиц. Используя фиктивные документы этих фирм, они легализовали похищенный товар на сумму свыше 7 миллионов 500 тысяч рублей и полученные в результате его реализации денежные средства.

Заметим, что ранее один из задержанных входил в бригаду, которая занималась кражами машин и махинациями с автостраховками. Более того, одна из угнанных машин использовалась во время заказного убийства директора завода «Ромодановсахар» Федора Катаева. Именно через угонщиков правоохранители вышли на исполнителей и заказчиков того громкого преступления.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Саранску. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.