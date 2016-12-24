В Саранске начинается ремонт дороги по улице Пушкина

В рамках традиционной «мэрской субботы» Петр Тултаев вновь осмотрел ряд объектов городского хозяйства.Прежде всего, он побывал на площадках строительства модульных ФАПов в пригородных селах Саранска.

В Макаровке и Полянках монтажные работы завершены в полном объеме. «После окончания первого этапа благоустройства, необходимо провести уборку территории, а также ревизию деревьев. Все сухие и аварийные деревья нужно спилить, где необходимо - сделать санитарную обрезку. Для цветочных клумб нужен грунт», - такие распоряжения дал градоначальник в Макаровке. В Полянках же подрядчику предстоит «затампонировать» недействующие колодцы, заасфальтировать тротуар.

Медпункт в поселке Пушкино тоже почти готов. Здесь разработанная схема благоустройства предусматривает строительство тротуара и парковочного «кармана».

В четвертом микрорайоне «Юбилейного» тем временем продолжается возведение подъездного пути. Проезжая часть уже сделана. Теперь на очереди – пешеходные дорожки и турникетные ограждения.

Ремонт проспекта 70 лет Октября - на участке от улицы Севастопольская до Косарева - тоже близится к завершению. До 5 октября будет готов и другой отрезок – от ул. Косарева до улицы Татьяны Бибиной.

В этом году за счет экономии бюджетных средств при проведении электронных аукционов будет отремонтирован и участок дороги по улице Пушкина - от улицы Веселовского до бульвара Цаплина, протяженность которого составляет 1 км 300 м. На следующей неделе подрядная организация планирует приступить к асфальтировке проезжей части и на этом объекте.