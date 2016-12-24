Сергей Лавыгин: «У меня любовь к кулинарии - только как у поедателя всего самого вкусного»

Повар Арсений Чуганин из сериала «Кухня» в исполнении Сергея Лавыгина стал настолько популярен в народе, что продюсеры проекта решили сделать отдельный комедийный сериал с этим персонажем и его напарником Федором Юрченко в исполнении Михаила Тарабукина, - и вот уже два года их «СеняФедя» радует телезрителей. Нам удалось поговорить с Сергеем Лавыгиным не только об этом сериале, но и о профессии и личной жизни…

Тайны сериала

- Сергей, сразу задам вопрос про сериал «СеняФедя». Скоро выйдет в эфир новый сезон. Чего ждать зрителям?

- Всего рассказывать не буду, чтобы не открывать секреты. Но могу сказать, что появится очень много новых героев. В связи с этим нашу команду пополнили прекрасные артисты Дима Белоцерковский, Сергей Неудачин, Анна Старшенбаум и многие другие. Что касается наших героев: у Феди налаживается личная жизнь, у Сени тоже происходят определённые события… Теперь у нас - одна история, которая продолжается на протяжении всех серий, интрига будет сохраняться до самого конца. Сложно было летом в плюс 20 сниматься в зимней одежде. У нас же зима по сценарию. Начали снимать зимой, а доснимали летом. Ну и еще в сериале будут сцены, в которых происходит, так сказать, раздвоение личности моего героя... Надеюсь, что ничего лишнего сейчас не сказал! Пусть будет недосказанность, чтобы зрителям было интересно смотреть.

- Как вам работается с Михаилом Тарабукиным? Вы уже не первый год вместе снимаетесь…

- Мы уже породнились за это время: восемь лет работаем вместе, в паре. И уже всё налажено и отточено, всё выверено, всё - с полуслова! Главное - вовремя отнять на съемочной площадке у Мишки телефон, и тогда все будет отлично! (Смеется.)

- И «Кухня», и «СеняФедя», можно сказать, кулинарные сериалы. У вас была любовь к приготовлению пищи до съемок этих проектов?

- Нет, у меня любовь к кулинарии - только как у поедателя всего самого вкусного.

- А не появилось желания начать готовить самому?

- Нет - сохранилось и приумножилось желание есть! (Смеется.)

Два артиста в одной квартире

- Вопрос, который задаем сейчас практически во всех наших интервью: как провели время на самоизоляции?

- Очень гармонично. Были рады, что появилось свободное время. Сами не могли найти в себе силы, чтобы остановиться и выдохнуть, но нас остановил карантин - появилось время и отдохнуть, и подумать. Так что остановка была нам на пользу. Прожили три месяца за городом, наслаждались простыми радостями жизни.

- Ваша супруга Мария Луговая - тоже актриса. Откройте тайну: когда в семье два артиста, это достаточно сложно?

- Наоборот - легко, как мне кажется: все в курсе особенностей профессии. Например, меня сейчас не было пять ночей дома - доснимали как раз ночные сцены «СениФеди». Может быть, в другой ситуации кто-то и был бы недоволен, а тут муж приходит домой в шесть утра, а объяснять ничего не надо! (Смеется.) И текст учить проще, и самопробы записать, и если нужен совет по работе - пожалуйста...

- У вас были совместные проекты с супругой?

- Пока нет.

- А хотелось бы вместе поработать?

- Конечно: это же двойной доход в семейный бюджет! (Смеется.) Шучу! А так, если серьезно - конечно, было бы интересно поработать вместе на одной площадке…

Главный критик

- Кто ваш главный зритель? Или главный критик?

- Главный зритель… Дайте подумать… Не могу сказать! А вот главный критик - наверное, я сам.

- То есть вы самокритичны?

- Нет, не самокритичен - критик ведь не всегда ругает, иногда и хвалит! (Смеется.) Просмотр сделанной работы, сериала или кино - обязательное условие для меня. Это как работа над ошибками: ты смотришь - и видишь, где и что в следующий раз можно будет сделать иначе, лучше, точнее…

- А многие артисты, наоборот, говорят, что потом редко просматривают то, что получилось, чтобы не возвращаться к пройденной теме…

- Нет, я могу, конечно, что-то пропустить - но в основном всё смотрю. Мне очень интересно, какой получилась история в целом, каким образом она сложилась, как она рассказывается, работают ли шутки, и так далее… На площадке же все это не готовый продукт, а полуфабрикат, если можно так сказать. Мы делаем заготовки для готового продукта: дубли, кадры. А продукт в итоге зависит не только от того, что сделано на площадке, но еще и от монтажа, музыки и многих других вещей…

Любовь по наследству

- Насколько мне известно, сфера интересов ваших матери и отца была совершенно другой: обо окончили физмат. Часто дети идут по стопам родителей, у вас же вышло совершенно иначе…

- Да, но мои папа и мама всегда были неравнодушны к театру, кино и музыке. Папа в юности пел и играл на гитаре в школьном ансамбле, мама играла в школьном театре. Потом они путешествовали с палатками и гитарой - так что они и физики, и лирики, как говорится. Я думаю, что-то от них досталось и мне - превратилось сначала в хобби, а потом стало профессией.

- Вы с первого раза поступили?

- Да, но стал вольнослушателем, а не студентом. И первый курс я учился не со студенческим, как все, а со справкой. Очень расстраивался по этому поводу: все люди как люди, а я какой-то вольнослушатель… Стипендии нет, студенческого нет, талончиков на обед - в «Щепке» были в свое время такие - нет… Стыдился даже: какой-то «недостудент». Но потом мне один однокурсник на трудовом семестре, когда мы драили аудиторию, сказал: «Да ладно, чего ты переживаешь? У тебя зато мотивация выше, чем у нас всех: мы все - такие довольные и успокоенные, а тебе ещё нужно будет доказывать свою состоятельность. Поэтому ты будешь работать больше, чем все». Так и случилось. И со временем доказал…

- В вашей фильмографии больше комедийных ролей. Не задумывались, почему так сложилось?

- Думаю, комедийные роли мне ближе. Есть же такая вещь, как амплуа, и оно у меня комедийное. Комедия притягивала меня еще до того, как я стал заниматься этой профессией: всегда было интересно вычленять из жизни самое смешное. Ещё в школе травили без конца анекдоты и даже пытались снимать на отцовскую камеру любительский комедийный сериал. Не знаю - это, наверное, просто природа такая, которая во всем ищет смешное…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и пресс-службы СТС