Жизнь после COVID-19

Всем, кто перенес коронавирусную инфекцию (даже бессимптомно), необходима реабилитация. О том, как пройти ее бесплатно и онлайн, рассказывает специалист

В России создан специальный медицинский сервис для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Занятия, проходящие удаленно в режиме онлайн, позволяют дистанционно помочь восстановить здоровье людей, живущих в самых разных уголках страны. Стать участником просто - для этого достаточно иметь любое средство связи с выходом в интернет: смартфон, планшет или компьютер. Подробнее об этом рассказывает одна из создателей проекта - кандидат медицинских наук, заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России Ильмира Гильмутдинова.

- Ильмира Ринатовна, прежде чем мы поговорим о проекте, позвольте вас спросить: какие выводы по коронавирусу можно сделать уже сегодня?

- Сейчас мы можем говорить только о предварительных выводах. Проверенного лекарства от коронавирус пока нет. Так, противомалярийные препараты, на которые была надежда, себя не совсем оправдали. Хорошо работает комплексное лечение, включающее в себя противовирусные и антибактериальные препараты, антикоагулянты и многие другие препараты и методы лечения. Например, в лечении пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 хорошо зарекомендовал себя плазмаферез. У нас в России учеными создана вакцина, и даже не одна. Прошли клинические испытания, и по последним данным, получены положительные результаты. Но наблюдение за пациентами, участвовавшими в данном исследовании, будет продолжаться, и в скором времени ожидается добровольная вакцинация. В первую очередь вакцину предложат медицинским работникам.

- А если говорить о последствиях для здоровья - появились новые данные?

- Дело в том, что есть такое понятие: отдаленные последствия. Так вот, результаты этих последствий мы сможем наблюдать и через год, и через три года, и через пять лет. Последние данные говорят о том, что даже бессимптомное течение болезни может нанести здоровью урон. Может возникать риск тех же аутоиммунных заболеваний, в том числе и у детей. Довольно часто у пациентов, перенесших коронавирус бессимптомно - что называется, «на ногах», на компьютерной томографии мы видим последствия перенесенной пневмонии. Поэтому тем людям, у кого был риск заражения или был контакт с больным COVID-19, я бы посоветовала сдать анализ на антитела. Благо сейчас есть такая возможность. И если тесты окажутся положительными, то лучше подстраховаться и сделать компьютерную томографию - даже если у вас нет никаких клинических симптомов.

- Реабилитация нужна всем пациентам, перенесшим коронавирус, или только тем, кто переболел тяжело?

- Реабилитация нужна всем - даже тем, кто переболел бессимптомно, но у них есть повреждения в легких. Пациенты - особенно те, кто ведет активный образ жизни, - замечают снижение выносливости, эффективности выполнения физических нагрузок - будь то быстрая ходьба, бег, плавание, и так далее. И конечно, реабилитация очень важна для тяжелых пациентов. Длительное нахождение в реанимации на ИВЛ приводит к развитию постреанимационного синдрома. Сюда относятся когнитивные нарушения, дисфункция головного мозга, гипоксия, артериальная гипотензия, ухудшение памяти, снижение внимания, способности реагировать на внешние раздражители. У таких пациентов достаточно часто наблюдается депрессивная реакция. Также нужно понимать, что мощное лечение, которое было назначено - противовирусные, антибактериальные препараты, - не проходит бесследно: их влияние на печень, почки и кишечник весьма значительно. Ну и, как мы знаем, коронавирусная инфекция зачастую поражает именно легочную ткань. В ней наблюдаются фиброзные изменения, сокращается жизненный объем легких. Это может привести к существенному снижению качества жизни и даже к инвалидности.

- Когда нужно начинать реабилитацию?

- Чем раньше мы начнем, тем меньше будет отдаленных последствий. И даже если человек лежит в реанимации, с ним нужно начинать заниматься ЛФК. Сначала мы у своих пациентов программы COVIDREHAB видим, что даже после минимальных нагрузок пациенты находятся в измотанном состоянии, у них может появляться легкая одышка, может наблюдаться увеличение частоты сердечных сокращений. Если ЧСС превышает 100 - делаем перерыв, не даем перегружаться. Но с каждым днем мы видим улучшение показателей выносливости, и организм постепенно адаптируется.

- Как и когда можно попасть на онлайн-реабилитацию?

- После выписки из стационара пациентам рекомендуют две недели находиться дома на изоляции. И по большей части проект был запущен с той целью, чтобы не упустить ценное для реабилитации время. Платформа работает в непрерывном формате. Мы набираем группу, с которой занимаемся три недели. Затем набираем новых участников. Для того, чтобы к нам попасть, нужно, чтобы ваш лечащий врач порекомендовал такие занятия. Затем необходимо зайти на сайт https://covidrehab.online, нажать на кнопку «записаться в группу» и заполнить анкету. Врач-куратор проверит ее и, если не увидит противопоказаний, запишет вас в группу согласно состоянию здоровья. Если пациент перенес болезнь в легкой форме - он будет заниматься в одной группе. Если в тяжелой или есть сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистые, сахарный диабет и т.п.) - он попадет в другую группу с более низкой физической нагрузкой.

- То есть очереди в группы нет?

- Об этом переживать не стоит. Если пациентов много, мы увеличиваем количество групп и подключаем новых специалистов.

- Кто ведет группы?

- У нас довольно большая команда высококлассных специалистов, которые всегда готовы проконсультировать и отследить состояние здоровья пациентов. Сами занятия проводят инструкторы ЛФК - это специалисты с высшим образованием, которые умеют работать с любыми пациентами и любыми нозологиями. Но, если нужно, мы подключаем врачей - эндокринологов, кардиологов, психологов и терапевтов.

- Как проходят занятия?

- Каждый рабочий день с пациентами проводятся онлайн-занятия ЛФК, а в выходные они занимаются по видеозаписям самостоятельно. Проводятся инструкции по дыхательной гимнастике, лекции по питанию, по восстановлению микрофлоры, по восполнению различных дефицитов. На нашей платформе можно получить психологическую поддержку. Кроме того, у пациента есть возможность общения с врачом-куратором. Воспользовавшись личным кабинетом, можно задать любые интересующие вопросы и получить на них ответы в максимально короткие сроки.

- Занятия бесплатные?

- Все абсолютно бесплатно! Конечно, мы надеемся, что появятся тарифы, которые будут оплачивать работу врачей и инструкторов, но пока что это большой социальный проект, который начал масштабироваться. Нам очень приятно, что регионы откликаются и тоже хотят участвовать в нашем проекте: Иваново, Оренбург, Алтайский край, Орел, Волгоград и другие города. И теперь их специалисты занимаются со своими пациентами на нашей платформе. Мы получаем обратную связь от пациентов. Они пишут о своих больших и маленьких достижениях: что раньше, например, они могли пройти один километр, а теперь проходят пять. Что перестала беспокоить одышка и повысилось качество жизни. Для нас это является огромным мотивирующим фактором работать дальше. Кроме того, после дистанционных занятий мы приглашаем пациентов на очную реабилитацию - в наш центр либо в другие учреждения реабилитации.

- Пациентов из регионов тоже принимаете?

- Мы, как Федеральное учреждение, принимаем пациентов со всей страны. Но если пациенты боятся ехать к нам, они могут получить услуги по медицинской реабилитации у себя в регионе - и при этом при желании параллельно заниматься у нас дистанционной реабилитацией.

Елена Соколова, фото из личного архива Ильмиры Гильмутдиновой