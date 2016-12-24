Предпринимателей продолжают проверять на предмет выполнения санитарно-эпидемиологических требований

Военный хирург из США и пенсионерка из Рузаевки
Переписка в группе знакомств обошлась нашей землячке почти в полмиллиона рублей
В Саранске продолжаются проверки объектов торговли и предприятий сферы услуг на предмет выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Всего в период с 8 мая по 4 июня мобильными группами контроля (формируемыми, главным образом, из числа работников горадминистрации) было составлено 43 акта о нарушениях. В 18-ти из них фигурировали продовольственные магазины, в 24-х - промтоварные, в одном - аптека. Претензии, в основном, касались отсутствия перчаток для покупателей. Причем, в последнее время средствами защиты стали пренебрегать даже продавцы. Составленные акты и фотоматериалы отправлены на рассмотрение в министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ.
Переписка в группе знакомств обошлась нашей землячке почти в полмиллиона рублей
Глава РМ посетил строительную площадку нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы в Зеленой роще
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
Речь идет о ребрендинге отеля на улице Советская, построенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года (прежнее название – «Four Points by Sheraton»)
В Саранске суд огласил приговор бывшему директору завода «Биохимик», 49-летнему Денису Швецову. Он обвинялся в присвоении и растрате...
20-летний Хафиз Асаинов из ромодановского села Белозерье решил сыграть перед незнакомыми людьми сотрудника влиятельной спецслужбы и заработать...
Главе РМ Владимиру Волкову были представлены президент РМ Рейл Холдинга Константин Данилов и генеральный директор компании Виталий Стариков,...
Известная в недавнем мордовском прошлом фирма «СДС-Управление строительства» на минувшей неделе вновь оказалась в центре уголовных...