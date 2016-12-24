Предпринимателей продолжают проверять на предмет выполнения санитарно-эпидемиологических требований

В Саранске продолжаются проверки объектов торговли и предприятий сферы услуг на предмет выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Всего в период с 8 мая по 4 июня мобильными группами контроля (формируемыми, главным образом, из числа работников горадминистрации) было составлено 43 акта о нарушениях. В 18-ти из них фигурировали продовольственные магазины, в 24-х - промтоварные, в одном - аптека. Претензии, в основном, касались отсутствия перчаток для покупателей. Причем, в последнее время средствами защиты стали пренебрегать даже продавцы. Составленные акты и фотоматериалы отправлены на рассмотрение в министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ.