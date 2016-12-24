Движение без опасности

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По сообщению Саранской администрации, в течение ближайших трех месяцев сразу 100 светофорных объектов планируется перевести в трехфазный режим работы.
Иными словами, людские и автомобильные потоки на таких перекрестках не будут пересекаться. Сначала светофор пропустит автомобили с одной улицы, затем - с другой, и только после этого позволит пересечь дорогу пешеходам - причем сразу во всех направлениях.
Автомобилистам в таком случае при повороте не придется ждать, когда освободится проезд, а гражданам в свою очередь не нужно будет при каждом шаге по пешеходному переходу озираться по сторонам. Все делается в соответствии с ГОСТом и требованиями Управления Госавтоинспекции МВД по РМ.
В мэрии также напомнили, что на сегодняшний день уже скорректированы режимы работы 11 объектов - на пересечении улиц Республиканской с Московской и Титова, Б. Хмельницкого с проспектом Ленина и Большевистской, Большевистской с Васенко, Полежаева и Гагарина, проспекта 50 лет Октября и улицы М. Расковой, А. Невского - Кирова, Ульянова - Комарова, проспекта Ленина с ул. Васенко и в районе железнодорожного вокзала.
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