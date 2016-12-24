На Пасху в Саранске будет временно ограничено движение транспортных средств

Живые здесь не ходят
В Мордовии введены ограничения на посещение кладбищ
Как сообщает городская администрация, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в День Святой Пасхи 19 апреля в Саранске будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:
с 6:00 до 20:00
на территории городского кладбища № 4.
Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению);
по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4;
с 6:00 до 17:00
на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка, от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы;
на автодороге, ведущей к кладбищу с. Макаровка, от жилого дома № 20 по ул. Нагорной с. Макаровка.
Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также коммунальных и аварийных служб.
В зависимости от складывающейся обстановки УГИБДД МВД по Республике Мордовия с 6:00 до 20:00 19 апреля может самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств
по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы,
по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.
В Мордовии введены ограничения на посещение кладбищ
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