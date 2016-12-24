Мэрия Саранска переходит на дистанционный формат управления

«Такого бардака на саранских дорогах еще не было!»
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
Очередное заседание городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции прошло в режиме видеоконференции. По словам мэра Саранска Петра Тултаева, такой формат общения с руководителями структурных подразделений станет теперь повседневной практикой. Тем боле, что возможности для «прямого включения» имеются в каждом департаменте или учреждении.
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию
В четверг Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировали дорожные объекты республиканской столицы, которые...
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Саранского градоначальника возмутила информация из «паблика»
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?