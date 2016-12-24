Мэрия Саранска переходит на дистанционный формат управления

Наш город

Очередное заседание городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции прошло в режиме видеоконференции. По словам мэра Саранска Петра Тултаева, такой формат общения с руководителями структурных подразделений станет теперь повседневной практикой. Тем боле, что возможности для «прямого включения» имеются в каждом департаменте или учреждении.

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