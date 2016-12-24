В мэрии рассказали, где можно продезинфицировать личный автотранспорт

По информации городского департамента по экономической политике, платные услуги по дезинфекции транспортных средств сейчас оказывают 8 автомоек. Они находятся на проспекте Ленина, улицах Волгоградская, Титова, Строительная, Рабочая и Сущинского. В мэрии также напомнили, что согласно внесенным в постановление Правительства РМ поправкам, сотрудникам, которые добираются до места работы и домой на личном транспорте, рекомендуется проводить санитарную обработку своих автомобилей.

Что касается дезинфекции улиц, тротуаров, остановочных павильонов и общественного транспорта, то такая работа в Саранске проводится регулярно. «Необходимый объем дезинфицирующих средств имеется. Все рабочие муниципальных предприятий обеспечены защитными масками», - доложил директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов. «Основной объем работ по дезинфекции улично-дорожной сети следует выполнять в ночное время», - добавил к сказанному мэр Петр Тултаев.