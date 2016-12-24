Работы по газификации республики будут продолжены

«Нарния» по-мордовски
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Об этом было сообщено по итогам очередной встречи Председателя ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главы РМ Владимира Волкова. Сейчас компания уже завершила проектирование и ведет подготовку к возведению газопроводов к населенным пунктам Васильевка, Козловка и Старая Карачиха в Ромодановском, Павловка и Полянки в Темниковском, Суподеевка в Ардатовском районах. Аналогичные работы также будут выполнены в поселках Белотроицкий Лямбирского района, Зубово-Полянский лесоучасток и в селе Крюковка.
При этом стороны дали положительную оценку сотрудничеству. Благодаря совместным усилиям уровень газификации региона вырос к 1 января 2019 года до 97,6 процента (в среднем по России - 66,6%), в том числе в сельской местности - до 83,8 процента (по стране - 59,4%). Всего же в 2002-2018 годах «Газпром» инвестировал в развитие республиканских сетей свыше 850 миллионов рублей, построив в общей сложности 12 межпоселковых газопроводов. Кроме того, компания приняла участие в строительстве Дворца водных видов спорта и крытого футбольно-легкоатлетического манежа в Саранске, ряда многофункциональных спортивных площадок в районах Мордовии.
К числу ключевых направлений следует отнести и взаимодействие в рамках реализации «Дорожной карты». Она, напомним, предусматривает увеличение объема поставок высокотехнологичной и импортозамещающей продукции местных предприятий в интересах «Газпрома».
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