98-летняя женщина погибла при пожаре в Мордовии

«Владеем ли мы тем, что будет завтра?»
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
Трагическая новость пришла из торбеевского села Варжеляй.
Здесь на Советской улице 4 октября загорелся жилой дом. Об этом спасателям стало известно около двух часов дня. Как только на пульт дежурного поступило тревожное сообщение, пожарные подразделения выехали на борьбу с огнем. К моменту их прибытия площадь пожара уже составляла более 40 кв. м. В ходе его тушения огнеборцы обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Как выяснилось позже, ею оказалась хозяйка дома - пенсионерка 1921 года рождения. Известно, что женщина жила в одиночестве. Причиной пожара стала неосторожность при эксплуатации электрооборудования.
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета
26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
В Саранске прошла пресс-конференция военного комиссара республики Игоря Тихомирова по вопросам подготовки граждан к военной службе,...
В начале августа сотрудники силовых ведомств провели в Саранске операцию по задержанию сотрудников частной фирмы «Газконтроль» по...