98-летняя женщина погибла при пожаре в Мордовии

Репортер

Трагическая новость пришла из торбеевского села Варжеляй.

Здесь на Советской улице 4 октября загорелся жилой дом. Об этом спасателям стало известно около двух часов дня. Как только на пульт дежурного поступило тревожное сообщение, пожарные подразделения выехали на борьбу с огнем. К моменту их прибытия площадь пожара уже составляла более 40 кв. м. В ходе его тушения огнеборцы обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Как выяснилось позже, ею оказалась хозяйка дома - пенсионерка 1921 года рождения. Известно, что женщина жила в одиночестве. Причиной пожара стала неосторожность при эксплуатации электрооборудования.

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