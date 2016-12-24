К Главе за помощью

В понедельник Глава Мордовии Владимир Волков провел очередной личный прием граждан. Для оперативной работы с поступающими обращениями в региональную Приемную Президента страны также были приглашены представители исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов.

На сей раз за помощью к руководителю региона обратились жители Саранска, Чамзинского, Ковылкинского, Ичалковского и Атюрьевского районов. Так, озвученная Александром Курканиным просьба граждан из села Мокшалей касалась капитального ремонта автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск от въезда в Малое Маресьево до Мокшалея. Сейчас злополучный участок трассы находится в ужасном состоянии. «Более 8 километров - кругом одни просадки и выбоины, - сетовал заявитель. - А ведь в этих селах проживает 560 человек. Кроме того, по данному отрезку проходит маршрут школьного автобуса».

Как сообщил в ответ руководитель республики, о проблеме он знает из жалоб и наказов избирателей. Провести ремонт планируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Работы будут выполнены в два этапа, в 2019-2020 годах, - добавил начальник ГКУ «Упрдор РМ» Валерий Резепов. - Хотя стоимость объекта немалая - около 200 миллионов рублей».

В другом коллективном обращении, переданном Главе РМ Мариной Пьянзиной, речь шла о необходимости открытия еще одного детского сада в райцентре Атюрьево. По словам Владимира Волкова, решить вопрос предполагается путем его включения в нацпроект «Демография». Администрация района уже подала соответствующую заявку и определила участок, отведенный под застройку. В течение двух недель предстоит доработать проектно-сметную документацию с целью выполнения требований Министерства строительства и ЖКХ России. «Новый детсад «Радуга» на 90 мест примет малышей не только из районного центра, но и из близлежащих населенных пунктов», - сказал Глава республики.

Следующий посетитель - Рашид Мавлеханов - пришел в региональную приемную за содействием в расселении жильцов аварийного 16-квартирного дома по улице Т. Бибиной. Ходатайство его тоже решено удовлетворить - в рамках федерального проекта по сокращению непригодного жилья и республиканской подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилфонда». Таким образом, до конца следующего года ключи от новых квартир получат 38 человек. Распоряжения на сей счет даны мэру Саранска Петру Тултаеву и руководству Министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ.

Что же касается остальных обращений, то они были связаны с выделением социальных выплат на приобретение жилья, оказанием материальной помощи на лечение ребенка-инвалида. По поручению Главы все поступившие в этот день просьбы взяты под особый контроль.