Мордовия почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны

22 июня в Мордовии, как и по всей России, прошли траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Ровно 78 лет назад началась самая жестокая и кровопролитная война в истории нашей страны, затронувшая без преувеличения каждую семью…

В Саранске цветы и венки к памятнику павшим воинам - уроженцам Мордовии были возложены от имени ветеранских организаций, от Главы РМ Владимира Волкова, законодательных и исполнительных органов государственной власти республики, аппарата Полномочного представителя Президента в ПФО, совета депутатов и администрации городского округа, мордовской митрополии, а также от политических партий и объединений. Минутой молчания собравшиеся у мемориала почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Добавим, что накануне Мордовия присоединилась к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти», инициированной министерством обороны страны. В рамках ее в столице региона и целом ряде районных центров были взяты горсти земли с мест захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях. Впоследствии все кисеты, уложенные в специальный ящик, планируется передать в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооружённых сил РФ. Аналогичные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Великой Победы, прошли в этот день во всех субъектах Федерации.