Главам приволжских регионов рассказали о мордовском опыте утилизации твердых коммунальных отходов

Проблемам обращения с твердыми коммунальными отходами было посвящено прошедшее 21 июня в Уфе заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В мероприятии, состоявшемся под председательством Игоря Комарова, приняли участие руководители ряда федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа, а также представители Совета Федерации, законодательных и исполнительных органов власти.

По мнению самого Полпреда, вопросов, связанных с утилизацией и переработкой ТКО, накопилось действительно немало. Речь идет, в частности, о ликвидации так называемых объектов экологического вреда, минимизации наносимого природе ущерба, нормативно-правовом регулировании возникающих проблем. То есть фактически - о создании современной системы обращения с отходами (о чем, кстати, и говорил Президент России Владимир Путин). По отдельным объектам, находящимся на территории округа, работы уже идут. Причем объемы их финансирования только в нынешнем году оцениваются в 3 миллиарда рублей. В то же время проходящая реформа должна учитывать мнение и интересы рядовых граждан. И тут большим подспорьем может стать накопленный регионами опыт.

Мордовия была названа в числе территорий, активно приступивших к реализации масштабного федерального проекта. Потому с докладом на заседании выступил ее Глава Владимир Волков. «Важнейшим условием создания по-настоящему современной системы обращения с отходами является внедрение их раздельного сбора, - отметил лидер республики. - Развивать это направление мы стали 7 лет назад, когда не существовало даже соответствующей законодательной базы. И ныне, по оценкам экспертов из экологических организаций, добились неплохих результатов. В Саранске, например, установлено 740 контейнеров для сбора бумаги, картона, полимерной пленки, ПЭТ-бутылок и другой пластиковой тары. Только за прошлый год раздельно собрано более 1700 тонн вторичного сырья, в том числе 100 тонн пластика».

В данной связи руководитель региона отметил необходимость разработки объективных нормативов накопления ТКО и формирования справедливого тарифа. «Сейчас мы меняем его структуру, чтобы платежи для населения не только не увеличивались, но и постепенно сокращались, - подчеркнул Глава РМ. - Люди должны оплачивать только те услуги, которые реально получают».

Также была затронута тема строительства мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплексов. В Мордовии к 2024 году должно утилизироваться 22 процента ТКО, тогда как 32% - отправляться на переработку. Реализовать проект предполагается за счет средств федерального и регионального бюджетов. Задействовать планируется и внебюджетные источники - путем заключения концессионных соглашений.