Медали «За особые успехи в учении» и именные часы от Главы РМ получили на минувшей неделе лучшие выпускники Мордовии. Чествовали «золотую» молодежь, согласно новой традиции, в Республиканском дворце культуры.

В нынешнем году количество медалистов заметно сократилось - 377 человек против 531 в 2018-м. Связано это с изменением порядка выдачи наград. Теперь претендовать на них могут только отличники учебы, отменно сдавшие ЕГЭ по русскому языку и математике. Тем, кто с честью выдержал все испытания, посчастливилось принять участие в танцевальном флешмобе, викторинах с призами и сделать селфи в модном наряде.

«Дорогие выпускники! Я от всей души поздравляю вас с первым большим успехом! - отметил в своем обращении к юным жителям Мордовии Глава РМ Владимир Волков. - Сегодня в этом зале собрались самые талантливые и способные представители молодежи. Ваши медали - результат упорного труда, насыщенной школьной жизни, побед и ошибок, радости и слез. Особо хочется поблагодарить учителей, педагогов и наставников, вложивших душу в ваше обучение и воспитание».

По словам руководителя региона, минувший учебный год стал одним из самых удачных для нашей образовательной системы. Сразу 365 ребят стали победителями и призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а трое - завоевали награды мировых и международных олимпиад. Полученные результаты позволили республике вновь войти в число призеров общероссийского рейтинга.

И, конечно же, Владимир Волков пожелал выпускникам не ошибиться в выборе профессии: «Вы - представители нового поколения, для которого цифровая экономика уже является реальностью. Кому, как не вам, создавать новые технологии, участвовать в социальных проектах и волонтерской работе, менять мир к лучшему. Уверен, вы добьетесь по-настоящему прорывных результатов. Тем более что за последнее годы руководством страны, ее Президентом в России создано множество площадок, где можно проявить себя».

Медалистов-2019 также поздравили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, премьер-министр Владимир Сушков и мэр Саранска Пётр Тултаев.