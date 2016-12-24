«Ваши медали - результат упорного труда»

«Я бы их вообще запретил!»
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
Врач-дерматовенеролог Денис ЛАСЕЕВ - о вреде соляриев и рисках при «африканском» загаре
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина