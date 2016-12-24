Скидка на знания

Мордовский университет будет снижать стоимость платного обучения в зависимости от результатов ЕГЭ абитуриентов

20 июня приемная комиссия Мордовского госуниверситета начала прием заявлений поступающих на все уровни, формы и условия обучения. В минувший четверг ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин рассказал журналистам республиканских СМИ об особенностях приемной кампании - 2019.

«Как всегда, мы в полной мере готовы к приему нового поколения огаревцев, - заявил Сергей Вдовин. - От того, каких студентов мы примем в наш вуз, во многом будет зависеть успех в образовательной, научно-исследовательской, творческой сферах. Приятно, что приемная кампания в Мордовском университете идет следом за недавно прошедшей государственной аккредитацией. Очень серьезной проверке на прочность были подвергнуты образовательные программы, профессорско-преподавательский состав и студенты. 22 мая вышел приказ Рособрнадзора, который определил, что все наши образовательные программы соответствуют федеральным образовательным стандартам. Мы не потеряли ни одной программы! Это свидетельство того, что в нашем университете высокий уровень образования, высокое качество подготовки специалистов».

В 2019 году для приема на обучение установлено 2325 бюджетных мест, из них 2190 - на программы высшего образования (1657 - на бакалавриат и специалитет, 533 - в магистратуру) и 135 мест - на программы СПО. Впервые выделены бюджетные места на направление подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Художественное образование») в Институте национальной культуры.

Как и прежде, ожидается значительный приток абитуриентов из других регионов страны и из-за рубежа. «Как правило, около 70% поступивших в МГУ им. Н.П. Огарева являются выпускниками учебных заведений республики, - рассказал Сергей Вдовин. - Около 30% - студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья и регионов России. Особенностью приемной кампании 2019 года стало то, что прием документов у иностранных граждан проходит на новой площадке, которая размещена на 1-м этаже главного корпуса университета. С каждым годом число иностранных студентов возрастает - в прошлом году мы приняли более 700 человек».

Ректор рассказал, что в университетском студгородке достаточное количество мест для проживания в общежитиях как российских, так и студентов из-за рубежа. Общий фонд составит порядка 6 тысяч мест. «В этом году к 1 сентября огаревцы получат очередной подарок - откроется новое современное общежитие по ул. Ворошилова на 530 мест с мини-кухней, индивидуальной ванной комнатой, - сообщил Сергей Вдовин. - Это общежитие можно приравнять к трехзвездочной гостинице. Там будут в основном двухместные номера. Второй этаж предусмотрен для молодых студенческих семей. На первом этаже - детская комната. Сегодня остро стоит вопрос об улучшении демографической ситуации. Мы создаем для студентов все условия, чтобы они строили семьи».

Заявление о поступлении в Мордовский университет абитуриент может отправить из любой точки мира, воспользовавшись электронной системой подачи документов на портале abitportal.mrsu.ru. Заявления, поданные в электронном виде, участвуют в конкурсе наравне с обычными. Будущему студенту, подавшему электронное заявление, необходимо будет приехать в университет всего лишь раз, чтобы передать в приемную комиссию оригинал документа об образовании (аттестата) и своевременно написать обязательное заявление о согласии на зачисление.

Сергей Вдовин акцентировал внимание на еще одном важном нововведении, касающемся желающих обучаться на платной основе. В 2018 году ученым советом вуза принято решение о снижении стоимости обучения в зависимости от результатов ЕГЭ абитуриентов. Например, при среднем балле 67 скидка составит 10%, а при среднем балле ЕГЭ более 90 стоимость снизится уже на 50%. Кроме того, в 2019 году предусмотрено снижение стоимости на 35% вне зависимости от баллов ЕГЭ при поступлении на некоторые направления подготовки и специальности Историко-социологического института, Института физики и химии, Института механики и энергетики, Института электроники и светотехники, факультета биотехнологии и биологии и ряда других.

Ректор рассказал и об открывающемся Лицее МГУ им. Н.П. Огарева. Сергей Вдовин отметил, что уже начались собеседования с кандидатами, которые хотят обучаться в лицее по одному из двух профильных направлений: «Информатика. Математика» и «Физика. Химия». Ректор пригласил выпускников 9-х классов принять в отборе самое активное участие. Предварительная запись и консультации по телефону:

8 (8342) 31-44-64.

Для справки:

Номер «горячей линии» для абитуриентов: 8 800-222-13-77

Телефон приемной комиссии МГУ им. Н.П. Огарева:

(8342) 24-48-35

Консультации:

- по заключению договоров об обучении - (8342) 27-04-26;

- по подаче документов в электронной форме - (8342) 22-29-44;

- для поступающих из других регионов - (8342) 24-45-63;

- для абитуриентов из-за рубежа - +7 (8342) 24-79-51.