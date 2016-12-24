Пётр Кулешов: «Эрудитов меньше не становится!»

Ведущий популярной передачи «Своя игра» открыл тайны юбилейных съемок

Четверть века назад на российском телевидении появилась интеллектуальная передача «Своя игра», ведущим которой стал Пётр Кулешов. За эти годы программа меняла «место прописки», эфирное оформление, хронометраж… И сам Кулешов за 25 лет работы на телевидении успел попробовать себя в разных форматах: от развлекательных до информационных. Но самой большой удачей считает роль ведущего в «Своей игре».

«Награды - на спину»

- Пётр, «Своя игра» в этом году отмечает 25-летие. Недавно на НТВ завершился цикл серии игр, посвященный юбилею программы. И финал, честно говоря, удивил...

- Да, он был неожиданным. В плане победы того игрока, который раньше никогда не побеждал в крупных турнирах. И в этом заключалась главная интрига этой серии игр - кто станет обладателем кубка юбилейных игр. В этом году в игре принимали участие сильнейшие из сильнейших, этакие несокрушимые монстры в лице Анатолия Вассермана, Юрия Хашимова и Александра Либера. Последний - лидер по количеству сыгранных игр и наград за всю историю программы. В конце 90-х была у нас награда «Орден кота учёного», и Либер их выиграл такое количество, что мы в шутку предложили ему вешать их на спину.

«У молодых реакция лучше»

- В последние годы в игре принимают участие игроки, возраст которых равен возрасту программы. Есть и те, кто младше «Своей игры»...

- Видите ли, к сожалению, и я это подчеркиваю, мы не занимаемся манипуляциями. В большинстве случаев игроки тянут жребий. То, что в этом смысле мы честны, ярко иллюстрирует то, что в программе зачастую играют два человека с одинаковыми именами. А иногда... три. И несчастному ведущему приходится ломать язык и говорить: «Юрий Анатольевич, а теперь вы, Юрий Абдумажитович, а теперь вы, Юрий Анатольевич». Вот так и происходит.

С годами эрудитов меньше не становится, и программа закрылась бы, если бы в неё не играли и сами люди не испытывали большого желания в неё сыграть. И им огромное спасибо за это!

- Они лучше играют? Наделены больше знаниями, чем старожилы проекта?

- При одинаковом количестве знаний, как правило, выигрывает тот, у кого лучше реакция, а не тот, у кого больше опыта... Естественно, у молодых людей реакция получше.

«Ничего забавного»

- За 25 лет существования передачи перед вами прошли сотни участников. Были ли те, кто вас удивил? То, чего вы никак не могли предположить.

- Я на самом деле не перестаю удивляться. Я достаточно часто произношу про себя «откуда вы это знаете?». За 25 лет я научился отвечать на один и тот же вопрос: припомните что-нибудь забавное со съёмок? Кстати, не так много забавного происходит на съёмках «Своей игры». У нас всё происходит статично: люди стоят и отвечают на вопросы. Иногда отвечают смешно и парадоксально... Всякое бывает, но каких-то ярких случаев было не так много... Поймите простую вещь: ни для кого не секрет, что подобные передачи записываются циклами, то есть несколько передач сразу. За одну передачу я задаю 91 вопрос. За один цикл - около двух тысяч вопросов. И, конечно же, во время съёмочного процесса, когда идёт запись третьей игры, ты уже не очень хорошо помнишь, кто выиграл в первой.

- Пётр, во время игры у вас перед глазами 91 карточка?!

- Да! Но сейчас, спустя 25 лет, мы задумались, а не сделать ли для ведущего монитор и зачитывать вопросы с него.

«Лучший на планете»

- Как вам удаётся вовремя достать нужную карточку и задать вопросы?

- Это, пожалуй, я умею делать лучше всех на планете - быстро вытаскивать карточку с нужным вопросом. Этому можно научиться за пару часов. Я прекрасно понимаю, что это уже не современно, но, к сожалению, программное обеспечение было устроено так, что вопрос подаётся прежде всего на экран для зрителя. И он может выглядеть так: В 1988 году было добыто 1,4 триллиона тонн. Я так никогда не произношу, поэтому мне нужно в одну секунду воткнуться в цифры и сказать: один триллион и четыреста миллиардов. Очень часто числительные, которые быстро пишутся, долго читаются. Но всё это происходит стремительно, и я пишу себе в карточки памятки: переделываю римские числительные на латинские, ставлю ударения, подчёркиваю сложно выговариваемые слова. Поймите одну простую вещь: ведущий в «Своей игре» существует как функция, в первую очередь для зрителя. Я всегда повторяю: хороший игрок в «Своей игре» иной раз не знает, как выглядит ведущий (смеется), потому что он быстро-быстро читает вопросы глазами на экране, потом переводит глаза на специальную лампочку, которую зрители не видят, она сигнализирует игроку, что можно отвечать и нужно быстро нажать на кнопку, чтобы дать ответ. Ведущий нужен, когда есть вопрос «Аукцион» или «Кот в мешке», во всех остальных случаях ведущий - это функция!

«Главный секрет»

- Откройте секрет: что у вас написано на карточках?

- Вопрос и ответ. И здесь нужно быстро сориентироваться, что тебе правильно или неправильно ответили. Зачастую игроки более осведомлены, чем ведущий. Условно говоря, отвечая про самую высокую вершину мира, можно сказать Эверест, а можно и Джомолунгма. И оба ответа будут правильными. И таких примеров не счесть. Иногда тебе правильно отвечают, и ты на секунду зависаешь, чтобы понять ответ, потому что в карточке написано совершенно другое. Я с вопросами стараюсь знакомиться до съёмок, хотя это неправильно. Некоторое время я не знакомился с вопросами, чтобы сузить круг посвящённых людей, чтобы не было жульничества. Но потом понял, что это невозможно, чтобы с ходу выхватить карточку из кассы (как мы её называем), быстро прочитать вопрос и понять, о чём идёт речь.

«Пирамиды - под окна!»

- Как используете перерывы в работе над проектами?

- Я бы не сказал, что у меня много свободного времени. Иногда что-то делаю, веду, к примеру, какие-то мероприятия, которых в последнее время стало меньше и они стали другого характера - более протокольные, в которые я не очень вписываюсь. Вот что я могу сделать не задумываясь, так это провести «Свою игру». Для кого угодно! Здесь я функция: проговорил, задал вопросы - и всё! До свидания!

- Любите путешествовать? Где любите отдыхать?

- Нет, нет, нет. Я в своё время сказал Денису Евстигнееву, что с удовольствием посмотрю на пирамиды, но если их поставят ко мне под окна. Специально для этого куда-то ехать, сменить климат - не моё. Не приучен я к отдыху. У меня даже дачи нет. Я человек Дмитровского шоссе, где живу 50 с лишним лет, в одной и той же квартире. Вы можете найти какого-нибудь ведущего федерального канала с большим стажем работы, который проживает в 20-метровой квартире? Интеллектуальные игры - это не самая дорогая и высокооплачиваемая работа.

Александр Герасимов